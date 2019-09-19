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19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

Amasya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

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Amasya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ve gaziler bir araya geldi.


Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Amasya Valisi Osman Varol, 19 Eylül'ün gazilerin şeref ve onur günü olduğunu belirterek, "Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Bizim inancımızda şehitlik ve gazilik çok kutsal ve ulvi değerlerdir. Şehit yakınları ve gazilerimiz de her türlü saygıya ve ilgiye layık insanlardır. Sizler bizlerin baş tacısınız. Sizlere her türlü imkanı sağlamak bizlerin asli görevidir." dedi.


Etkinliğe, gaziler ve yakınları, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Merzifon, Gümüşhacıköy, Taşova ve Suluova ilçelerinde de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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