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19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yeşilyurt'ta tören düzenlendi.

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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yeşilyurt'ta tören düzenlendi.

Yeşilyurt Hükümet Konağı önündeki törene Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan, daire amirleri, gaziler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Baytok tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi 11/A sınıfı öğrencisi Ayşe Türkmen tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Baytok, daha sonra gazileri makamında kabul ederek günlerini kutladı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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