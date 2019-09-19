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19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

Balıkesir'in Gönen, Ayvalık, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

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Balıkesir'in Gönen, Ayvalık, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gönen Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Programda, Muharip Gaziler Derneği Gönen Şube Başkanı Mehmet Özen tarafından konuşma yapıldı.

Törene, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Garnizon Komutanı Binbaşı Temel Kılıç, Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, gaziler, askeri yetkililer, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bigadiç

Bigadiç Yüzüncü Yıl Parkı'ndaki törende anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, konuşmalar yapıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun konuşmasına da yer verilen törene, Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek, Emniyet Müdürü Fatih Durukan, Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, okul müdürleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ayvalık

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ve Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, Anadolu topraklarının tarih boyunca üzerinde barınmasını bilemeyen milletlere hiçbir zaman vatan olmadığını dile getirdi.

Türk milletini kimsenin Anadolu'dan koparamayacağını vurgulayan Kıranoğlu, "Türk milleti ise bin seneyi aşkın bir zamandır güç ve kudretiyle Anadolu'yu kendisine ebedi vatan yapmıştır. Türk'ü Anadolu'dan koparmak asla söz konusu olamaz. Buna kimsenin gücü yetmez." diye konuştu.

Sındırgı

Sındırgı'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Vekili Yücel Karan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muharip gazi Fevzi Durmaz, programda yaptığı konuşmada, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve yaşamını yitiren gazileri rahmetle andığını belirtti.

Konuşmanın ardından törende, öğrenciler günün anlam ve önemine binaen şiirler okudu.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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