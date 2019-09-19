Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
Son Dakika Güncel Haber

19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

Adana Adliyesi'nde görevli iki gaziye, Gaziler Günü dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

19 Eylül Gaziler Günü, System.String[]

Adana Adliyesi'nde görevli iki gaziye, Gaziler Günü dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, gazilerin milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

"Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, bunu şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri büyük mücadeleye borçluyuz." diye konuşan Yurdagül, Gaziler Günü'nü kutladı.

Daha sonra Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, gazi Okan Zengin ile Ekrem Yobaş'a teşekkür belgesi verdi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Atilla Rahimi de gazilere çiçek takdim etti .

Gaziler Okan Zengin ve Ekrem Yobaş, bu özel günde kendilerini hatırladıkları için Başsavcı Yurdagül ve Komisyon Başkanı Çolak'a teşekkür etti.

19 Eylül Gaziler Günü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı Kılıçdaroğlu'ndan '2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım' diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil Son dakika: Motorine 15 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:10:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]