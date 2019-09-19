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19 Eylül Gaziler Günü

48 dakika önce

Bafra ve Kavak'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna yemek verildi.

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Bafra ve Kavak'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna yemek verildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerindeki programda, Türk milletinin tarihinin onur duydukları üstün zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Bu zaferleri vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerin varlığına borçlu olduklarını vurgulayan Kılıç, "Bunun göstergesi olarak ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Bizler, ecdadımızdan miras kalan hasletlere sahip çıkmanın, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmenin, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmanın, şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun da gereği olduğuna inanıyoruz." dedi.

Programa Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özen, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, Bafra Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Şahin ile davetliler ve gaziler ile yakınları katıldı.

Kavak

Kavak Kaymakamlığınca bir otelde düzenlenen programa Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı, gazi ve şehit yakınları katıldı.

Şenay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir arada olmak istediklerini belirterek, "Aziz vatanı bizlere vatan yapan, ülke için, bayrağımız için, bu vatan için kanlarını döken, canlarını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şehit ailelerimize, tüm gazilerimize, gazi ailelerine minnettarlığımı belirtiyorum." dedi.

19 Eylül Gaziler Günü, Kavak, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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