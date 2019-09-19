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19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Osmaniye Valiliği tarafından gaziler onuruna yemek verildi.

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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Osmaniye Valiliği tarafından gaziler onuruna yemek verildi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Polisevinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gazilerin, cepheden cepheye koşarak bu uğurda şehitliği göze aldığını kaydetti.

Şehit yakınları ve gaziler için ellerinden gelen desteği yapmaya çalıştıklarını ifade eden Coşkun, "Bizler, aziz şehitlerimiz ve siz gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde sizlerden aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye'yi imar ediyor. Devletimizin imkanları dahilinde şehit ailelerimiz ve siz gazilerimiz için her zaman en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, 19 Eylül'ün şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günü olduğunu kaydetti.


Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

19 Eylül Gaziler Günü, Osmaniye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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