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19 Eylül Gaziler Günü

58 dakika önce

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ağrı'da tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ağrı'da tören düzenlendi.

Ağrı'da düzenlenen tören, Abide Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Program, orduevinde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemekle devam etti.

Programda konuşan Vali Süleyman Elban, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öyle bir vatanda yaşıyoruz ki burayı yurt edininceye kadar çok bedeller ödedik. Ama burada yurt olarak yaşamaya devam ettiğimiz sürece de maalesef bedeller ödeyeceğiz gibi gözüküyor. Bu bedel çoğu zaman da bu vatanın kahraman evlatlarının canıyla ödenmektedir. Vatanın muhafazası ve müdafaası için yola çıktığında şehit olmayı, olmazsa gazilik şerefine ulaşmayı göze almış bu vatanın kahraman evlatlarının bazıları şehit oldu, bazıları da sizin gibi kıymetli gazi oldular. Tıpkı sizler gibi vatanın müdafaası ve milletin huzuru için sınır boylarında, ülkemizin içerisinde ve sınır ötesinde görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi, askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı Allah muhafaza etsin."

Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Garnizon Komutan Vekili Albay Mustafa Cebe, Ağrı Belediye Başkan Vekili Kasım Bulan, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:28 Kaynak: AA
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