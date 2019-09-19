Antalya, Muğla ve Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Emekli Albay Abidin Sezer'in çelenk bırakmasıyla başladı.

Sezer, törende yaptığı konuşmada vatan sevdalısı ve bayrak aşığı gaziler olarak her zaman her durumda milletle gururlu, devletle onurlu olduklarını söyledi.

Gaziler olarak her zaman devletin emrinde olduklarını belirten Sezer, "Gaziler Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm isimsiz kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anar, hayattaki gazilerimize sağlıklı mutlu günler dilerim." dedi.

Törene gazilerin yanı sıra askeri yetkililer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler de katıldı.

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.



Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Taşkesen, konuşmasında şehitlik ve gazilik unvanlarının maddiyatla ölçülemeyeceğini dile getirdi.

Silah ve bayrağa el basarak ettikleri yeminin arkasında olduklarını vurgulayan Taşkesen, "Bu kutsal toprakların üzerinde, şanlı bayrağımız altında birlik ve beraberliğimizi bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyor isek bunu namusu, şerefi, vatanı, bayrağı ve milli egemenliği uğruna şehadet şerbetini yudumlayarak can veren aziz şehitlerimize ve kanlarını döken kahraman gazilerimize borçluyuz." diye konuştu.

Törene, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.



Tören mevlit okunmasının ardından sona erdi.

Burdur

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar, Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Mareşal Rütbesi ile Gazilik unvanın verildiğini hatırlattı.



Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükran duyduklarını dile getiren Okyar, şunları ifade etti:



"19 Eylül Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı'nda, 1950'de Kore'de, 1974'te Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetini korumak için mücadele eden asker, polis, korucu, muharip gaziler ve tüm vatandaşların kahramanlık ve şeref günüdür. 19 Eylül, Türk halkının kahramanlığının cesaret ve fedakarlığının yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsının taçlandırıldığı bir gündür."



Törene katılan Burdur Valisi Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesini ziyaret etti.

Karamanlı ilçesindeki törende konuşan Kıbrıs gazisi Murat Örtel, dün olduğu gibi bugün de vatanın birliği ve bölünmezliği için canlarını feda etmeye hazır olduklarını anlattı.