İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bizler, ya şehit oğlu şehit ya da gazi oğlu gaziyiz. Dün Çanakkale'de, Kurtuluş Harbi'nde vatan için cephedeydik. Bugün vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab'tayız. Vatana kasteden nice hayasız akını; aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin göğsünde söndürdük." dedi.

Yerlikaya, İstanbul Valiliği himayelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte davetlilere hitap etti.

Yaşadığı toprağı vatan kılmak için dünyada bu kadar bedel ödeyen başka hiçbir millet olmadığına vurgu yapan Yerlikaya, "Ata yurttan, son yurdumuz Anadolu'ya gelirken; yüreğimizde iman, elimizde kılıç vardı. Kılıcımızın keskinliğini, kalbimizin merhametiyle birleştirdik. Anadolu'nun kapılarını böyle açtık. Gönülleri böyle fethettik. Büyük mücadelemiz; Sultan Alparslan ile başladı. Anadolu, Osman Gazi Han ile otağımız oldu. Fatih Sultan Mehmet Han ile bir cihan imparatorluğunun sahibi olduk. Kanuni Sultan Süleyman ile 4 kıtada 7 iklime hükmettik. Gazi Mustafa Kemal'le son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bedeller ödeyerek kurduk." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, bu topraklar için şehit ve gazi olduklarını belirterek, vatanı canlarından aziz bildiklerini söyledi. Destanlar yazan kahraman bir milletin fertleri olduklarını anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bizler, ya şehit oğlu şehit ya da gazi oğlu gaziyiz. Dün Çanakkale'de, Kurtuluş Harbi'nde vatan için cephedeydik. Bugün vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab'tayız. Vatana kasteden nice hayasız akını; aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin göğsünde söndürdük. Çünkü Türkiye son kale, son vatandır. Şehitlerimizin kanıyla ıslanan bu topraklar, anadır, yardır, içimize çektiğimiz nefestir. Anadan, yardan, serden geçeriz ama vatandan asla vazgeçmeyiz."

Vali Yerlikaya, bu milletin her ferdinin gazi olduğunu anlatarak, bunun en güzel örneğinin 15 Temmuz olduğunu kaydetti.

İstanbul'da 6 bin 325 gazinin yaşadığını dile getiren Yerlikaya, bu gazilerle aralarındaki bağları güçlendiren sivil toplum kuruluşlarına da teşekkürlerini sundu. Yerlikaya, vali olarak daima gazilerin hizmetinde olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evladı gazilikle onurlanmış muhterem anne ve babalarımız, gazilerimizin çok değerli eşleri, kahraman gazilerimiz, hepimiz sizlere minnettarız. Vatan uğruna akıttığımız kanların, verdiğimiz canların hesabı, Allah'ın izniyle mahşere kalmayacaktır. Devletimiz tüm hainlerin defterini dürmeye hamdolsun muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; 'Bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar, vatanımızı bölemeyecekler, Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler.' Vatana can adayan, şanlı bayrağımıza canından can katan askerimize, polisimize, tüm emniyet güçlerimize, Allah güç kuvvet versin. Bizlere, bu ülkeyi emanet eden, huzur ve barış içinde yaşatmak vazifesini tevdi eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum."

Gaziler onuruna verilen yemeğe 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile çok sayıda gazi ve gazi yakını katıldı.

Program İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın duasıyla sona ererken, Yerlikaya ve Avsever gazileri tek tek uğurladı.