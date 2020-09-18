19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, Türk milletinin asla vazgeçmediği, ödün vermediği, uğrunda canını vermekten kaçınmadığı en önemli özelliğinin bağımsız, özgür yaşama tutkusu ve iradesi olduğunu belirtti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı kurtuluş mücadelesinde vatanın bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelen tüm tehditleri saf dışı bırakma başarısını, azim ve kararlılığını gösteren büyük bir millet olduğuna dikkati çeken Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Büyük kahramanlıklarla dolu, destansı kurtuluş mücadelesinin başarıya ulaşması, vatanı, bayrağı, milleti uğrunda canını seve seve veren aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir. Ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve varlığını korumak, milletimizin huzuru, birlik ve beraberliğini sağlamak için canları pahasına cepheden cepheye koşarak bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz vatanseverliğin ve kahramanlığın birer sembolüdür. Bugün üzerinde bağımsız ve özgürce yaşadığımız bu topraklar uğrunda canlarını feda etmekten çekinmeyen, şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan kahramanlarımızın bizlere en kutsal emanetidir."

Tutulmaz, "Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde birlik, beraberlik, barış ve huzur içerisinde yaşam sürdüğümüz ülkemizde onlara hak ettiği saygıyı göstermek, değerli aileleri ve hayatta kalanları hatırlamak, sorunlarıyla her zaman yakından ilgilenerek yanlarında olmak hepimizin görevi ve ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da ülke topraklarını korumak ve savunmak için üstün bir cesaret ve feragat örneği gösteren gazilerin, her zaman onur ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadele etmiş gazilerin, kahramanlığın, cesaretin ve fedakarlığın abideleşmiş birer sembolü olarak her zaman gönüllerde hak ettikleri yeri aldığını kaydetti.

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Tutulmaz, Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

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