19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek vatanı korumak için hayatları pahasına mücadele eden kahraman gazileri şükran ve minnetle andıklarını belirtti.

Göğüslerini vatanın selameti için siper eden şehit ve gazilerin, milletin nezdinde en muteber mertebeye eriştiklerini vurgulayan Balta, "Bu topraklar aziz şehitler ve gazilerin fedakarca çabaları neticesinde vatan kılındı. Ay yıldızlı bayrağımız, yine onlar sayesinde bu mukaddes vatan üzerinde özgürce ve gururla dalgalanıyor." ifadesini kullandı.

Balta, ülkenin her taşında ve toprağında adları bilinmeyen milyonlarca şehidin ve gazinin kanının bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağıdır. Gazilerimizin temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik edeceklerine inanıyorum. Bizler şehitlerimizin, gazilerimizin ve kahraman ecdadın emanetini layıkıyla gelecek nesillere ulaştırmayı görevlerin en kutsalı olarak kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize yönelik istihdamdan sağlığa, eğitim ve öğrenimlerinden sosyal yaşamlarına kadar kapsamlı haklar tanındı, hizmetler götürüldü. Bu anlamda her zaman onların ve emanetlerinin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz."

19 Eylül Gaziler Günü, Vatan, balta, TBMM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika


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