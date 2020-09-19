19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, ülke ve milletin istikbali için canlarını ortaya koyarak gazilik mertebesine ulaşan kahramanların Gaziler Günü'nü kutladığını belirtti.

19 Eylül'ün gazilerin onur ve şeref günü olduğunu aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişini her yıl 19 Eylül'de, gururla kutluyor, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Gazilerimizin büyük cesaret göstererek ulaştıkları bu şerefi, hep birlikte coşkuyla paylaşıyor ve yaşıyoruz. Başımızın tacı olan şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Bin yıldır onların sayesinde bu topraklar bize vatan olmuştur. Tarih boyunca topraklarımız için defalarca kahramanlarımız canlarını ortaya koymuştur.

Bunun son örneği de 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanmıştır. Kahramanlarımız canlarıyla, kanlarıyla bedeller ödemiş, bu cennet vatanı bize emanet etmiştir. Bizde bu cennet vatanımıza, tüm varlığımızla sahip çıkacak, gelecek nesillerimize ecdadımızdan aldığımız gibi teslim edeceğiz. Bu vesile ile şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

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