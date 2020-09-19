19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, gazilerin gurur ve övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Gazilerimizin aziz hatıralarını ilelebet canlı tutacaklarını aktaran Bilgin, mukaddes vatanın varlığını millette adamış kahraman şehit ve gazilerin Türk milletine emanet olduğunu bildirdi.

Bilgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu bilinç içerisinde, devletimiz ve milletimiz gazilerimizin hatırasını her daim canlı tutarak onları yad etmekte, gazilerimize ve onların ailelerine hak etmiş oldukları değeri vermektedir. Vatan sevgisi, özgürlük ve bağımsızlık sevdası tüm dünyaya emsal olan bu milletin evlatları şehit ve gazilerimizin tarih boyunca yazdıkları destansı kahramanlıklarla, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını sonsuza dek sürdürecektir.

Vatanını canından aziz bilen, bağımsızlığımızın korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olanları rahmetle yad ediyorum."