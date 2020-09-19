19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Yozgat'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri ve gaziler katıldı.

Vali Polat, gaziler günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan büyük Türk milletinin şanlı tarihinin, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle dolu olduğunu belirtti.

Polat, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin her karış toprağında canlarını, kanlarını ortaya koyarak tarihimize altın harflerle kazınan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük garantisi olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Böyle anlamlı bir günde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm gazilerimize, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."