19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Tarihi valilik binası önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli Teğmen Mert Terim, gazilerin her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda ederek gazilik onuruna erişen kahramanlar olduğunu söyledi.

Törene, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve kurum müdürleri katıldı.

Törenin ardından Vali Yıldırım ile protokol üyeleri, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Rıza Açıkgöz ve Tekirdağ Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Deniz Uygun'u ziyaret etti.