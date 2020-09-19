19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü

Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, System.String[]

Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Tarihi valilik binası önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli Teğmen Mert Terim, gazilerin her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda ederek gazilik onuruna erişen kahramanlar olduğunu söyledi.

Törene, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve kurum müdürleri katıldı.

Törenin ardından Vali Yıldırım ile protokol üyeleri, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Rıza Açıkgöz ve Tekirdağ Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Deniz Uygun'u ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü, Atatürk Anıtı, Tekirdağ, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Parkta tanıştığı kadını evine misafir eden yaşlı çift 25 yıllık birikimlerini kaybetti "Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Londra'dan çalınan 2,5 milyon sterlin değerindeki nadir kitaplar Romanya'da bulundu Londra'dan çalınan 2,5 milyon sterlin değerindeki nadir kitaplar Romanya'da bulundu         
15:28
Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı         
15:11
Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi         
14:57
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler         
14:06
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu         
13:54
Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü         
13:33
Koronalı babasını görebilmek için kapı aralığından bakıp elini uzatan küçük kızın o anları ağlattı Koronalı babasını görebilmek için kapı aralığından bakıp elini uzatan küçük kızın o anları ağlattı         
12:51
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak         
12:26
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 16:41:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei