19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Kayseri'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, vatanın bölünmez bütünlüğü için kan veren şehit ve gazilerin hatıralarını yükseltmek ve onlara olan şükran duygularını ifade etmenin milli görev olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük gazi olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Anadolu'yu işgal ederek Türkleri yok etmek isteyen Yunan ordusu 99 yıl önce Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk idaresindeki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nde hezimete uğratıldı. Bir sene sonra da düşman Anadolu topraklarından sökülüp atıldı. Sakarya Meydan Muharebesi savaşın seyrini değiştirerek bugün ki bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır. TBMM Sakarya Meydan Muharebesi'nin muzaffer başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e zaferin anısına 19 Eylül 1921'de mareşal rütbesi ve gazilik unvanı vermiştir. Gaziler günü olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda derneğimizin de kuruluş tarihidir. Şehit ve gaziler, toprağı vatan insanı ulus yapan en önemli değerlerdir. Şehit ve gazi, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi birer milli değerdir. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimizin gününü kutluyorum."