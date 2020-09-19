19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Dernek Başkanı Baş, törende yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nün, bu toprakların vatan olmasında canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Kan dökülerek vatan olan bu toprakların, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacağını belirten Baş, şunları kaydetti: "19 Eylül, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, Gaziler Günü'nüz kutlu olsun. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara da sağlık ve esenlikler diliyoruz."