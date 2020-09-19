19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü

Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Mersin'de de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer, Terörle Mücadele Gazileri Derneği üyeleri ve gaziler katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

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