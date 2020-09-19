19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Ömerli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Ömerli Hükümet Konağında yapılan törene, Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çamak, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Piriştine, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Kılıç, Emniyet Amiri Beytullah Mavi, daire amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Törende, Atatürk büstüne çelenkleri konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Birlik Komutanlığından Jandarma Kıdemli Başçavuş Doğan Kalaycı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.