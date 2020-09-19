19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Valilik, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile Tüm Gaziler Dayanışma Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topçu Teymen Muhammet Toy, yaptığı konuşmada, aziz vatan topraklarını savunma uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününün kutlandığını söyledi.

Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının da verilişinin günü olduğunu belirten Toy, "Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şahadet şerbetini içemeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanlarını büyük bir gururla taşımaktadır. Gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır." diye konuştu.

Törenin ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanarak gazi olan Sezer Özdere'yi evinde ziyaret etti.

Törene, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.