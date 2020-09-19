19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız, Atatürk Anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız, yaptığı konuşmada, gazilerin, yaşayan en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temsilcileri olduğunu belirterek, "Sizler şehitlerimizle birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Şehit ve gaziler, toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz."

Törenin ardından gaziler, Vali Yılmaz Şimşek ile öğretmen evi bahçesinde sohbet etti.

Programa AK Parti Niğde milletvekili Selim Gültekin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, siyasi parti temsilcileri, askerler ve gaziler katıldı.