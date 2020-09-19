19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Nusaybin ilçesinde tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında yapılan törende Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Aslan ile Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileler Derneği Başkanı Seyithan Öztürk Atatürk Anıta çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan ile gazilerin çektirdiği fotoğraf ile sona erdi.