19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Vali Vekili Resul Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Yarbay Emre Dertli, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sırrı Akbay, gazi ve şehit dernekleri üyeleri, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Özdemir tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün önemini belirten konuşma yapan Siirt Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ahmet Remzi Oran, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir halk olduğunu söyledi.

Jandarma Astsubay Üst Çavuş Ruken Merve Çalış da gaziliğin, dinine, vatanına, namusuna tecavüz eden düşmeni def etmek için muharebeye katılan ve gazadan sağ salim dönenlere verilen ulvi bir unvan olduğunu aktardı.

Törenin ardından davetliler, Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonunu ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.