19 Eylül Gaziler Günü - SİVAS - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü - SİVAS

Kayseri, Niğde, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Kayseri, Niğde, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, vatanın bölünmez bütünlüğü için kan veren şehit ve gazilerin hatıralarını yükseltmenin ve onlara şükran duygularını ifade etmenin milli görev olduğunu söyledi.

Niğde

Niğde Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ramazan Yıldız, konuşmasında, "Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz." dedi.

Törenin ardından gaziler, Vali Yılmaz Şimşek ile öğretmenevi bahçesinde sohbet etti.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de katıldı.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri ve gaziler katıldı.

Vali Polat, yayımladığı mesajında, vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan büyük Türk milletinin şanlı tarihinin, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle dolu olduğunu belirtti.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Salih Ayhan, Gaziler Günü'nü kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Vali Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ve il protokolü, daha sonra Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ve gazilerin mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Piyade Teğmen Serdar Aydar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden programda, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şeref defterini imzalayan Vali Yunus Sezer, aziz milletin, yeryüzünde var olduğu ilk günden bugüne kadar gözünü kırpmadan vatan müdafaasına koşan, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi." diyerek her tehlikeye göğsünü siper eden tertemiz evlatlar yetiştirdiğini söyledi.

Tören, Vali Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekilerin, şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

19 Eylül Gaziler Günü - SİVAS

19 Eylül Gaziler Günü, İstiklal Marşı, Kayseri, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü - SİVAS - Son Dakika

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