19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, il müdürleri, gaziler, askeri erkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Afyonkarahisar Valiliği, İkmal ve Garnizon Komutanlığı, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Yusuf Aytaç Hürkal, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Bugünün, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığını belirten Hürkal, şunları kaydetti:

"19 Eylül Gaziler Günü, Türk kahramanlığının, en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Gaziler Günü bu toprakların vatan olmasında bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı, anıldığı bir gündür. 19 Eylül, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gazileri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucusu ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür."