19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Düzce'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında Anıtpark Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Yığılca

Yığılca ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Kaymakam Abdullah Kurt ve Belediye Başkanı Rasim Çam'ın yanısıra protokol üyeleri katıldı.

Programda Jandarma Astsubay Çavuş Osman Saraç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra gazi ve gazi yakınları ile kahvaltı yapıldı.