19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Karabük'te, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sabri Özer ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çorbacı, burada yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gün olduğunu belirtti.

Törene, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.