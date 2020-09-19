19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü

Amasya ile Merzifon, Suluova, Taşova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü, System.String[]

Amasya ile Merzifon, Suluova, Taşova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Ahmet Ünverdi, törende yaptığı konuşmada, gaziliğin Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu, gazinin de bu destanı yazan kahramanın adı olduğunu söyledi.

Ünverdi, Gaziler Günü'nün tüm yurtta kutlanmasının devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Törene, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutan Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Merzifon

Merzifon ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkanı Alp Kargı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Ahmet Saka Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Programlarda katılımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Suluova

Hükümet konağı önündeki törende Kaymakam Abdullah Şen ile Belediye Başkanı Fatih Üçok'un, Atatürk büstüne çelenk sunmalarının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören alanında gazilerin günü kutlayan Kaymakam Şen, "Gazilerimize her zaman kapımız açık. Aileleriyle birlikte sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. Hakiki gazi, şehit olma niyetiyle hayatta kalan olduğu için ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize de rahmet diler minnet duygularımızı ifade ederiz. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından daha sonra gaziler Bahri Şahin, Hasan Coşkun, Ahmet Karataş ve İsrafil Şenol'a Şen, Üçok ve Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Nadir Toprak tarafından tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Taşova

Taşova ilçesindeki tören Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenklerin sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Programa Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Jandarma Astsubay Çavuş Harun Beğen, "Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluşu, bağımsızlığı, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda, hayatlarını feda etmeyi göze alarak, gazilik onuruna erişen kahramanların Gaziler Günü'nü kutlamanın bir kez daha, derin heyecanı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Programa Kaymakam Yunus Emre Fırat, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Sönmez, İlçe jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi Vodafone Park'ta ilk gol geldi! Golcü futbolcu takımını öne geçirdi Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti
Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi         
19:13
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 94 şüpheli tutuklandı FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 94 şüpheli tutuklandı         
18:54
Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak         
17:49
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada         
16:38
Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 19:48:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei