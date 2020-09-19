19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Amasya ile Merzifon, Suluova, Taşova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Ahmet Ünverdi, törende yaptığı konuşmada, gaziliğin Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu, gazinin de bu destanı yazan kahramanın adı olduğunu söyledi.

Ünverdi, Gaziler Günü'nün tüm yurtta kutlanmasının devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Törene, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutan Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Merzifon

Merzifon ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkanı Alp Kargı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Ahmet Saka Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Programlarda katılımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Suluova

Hükümet konağı önündeki törende Kaymakam Abdullah Şen ile Belediye Başkanı Fatih Üçok'un, Atatürk büstüne çelenk sunmalarının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören alanında gazilerin günü kutlayan Kaymakam Şen, "Gazilerimize her zaman kapımız açık. Aileleriyle birlikte sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. Hakiki gazi, şehit olma niyetiyle hayatta kalan olduğu için ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize de rahmet diler minnet duygularımızı ifade ederiz. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından daha sonra gaziler Bahri Şahin, Hasan Coşkun, Ahmet Karataş ve İsrafil Şenol'a Şen, Üçok ve Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Nadir Toprak tarafından tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Taşova

Taşova ilçesindeki tören Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenklerin sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Programa Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Jandarma Astsubay Çavuş Harun Beğen, "Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluşu, bağımsızlığı, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda, hayatlarını feda etmeyi göze alarak, gazilik onuruna erişen kahramanların Gaziler Günü'nü kutlamanın bir kez daha, derin heyecanı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Programa Kaymakam Yunus Emre Fırat, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Sönmez, İlçe jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.