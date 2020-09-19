19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Samsun'un Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Havza ilçesinde, Şehitlik Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği Başkanı Harun Saat, törende yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün vatanı için canını ortaya koyarak savaşan ve bunun neticesinde gazilik onuruna erişen kahramanların şerefi olduğu söyledi.

Törene Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dua okundu, mezarlara çiçek konuldu.

Kavak

Kavak'ta Atatürk Park ve Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Jandarma Uzman Çavuş Şeniz Güleç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Havza Kaymakamı ve Kavak Kaymakam Vekili Metin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ile gaziler katıldı.

Ladik

Ladik'te Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının sonra son buldu.

Törene Ladik Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, Emniyet Müdürü Vekili İlhan Güler, daire amirleri ile gaziler katıldı.