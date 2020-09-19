19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü dolasıyla program düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende gaziler adına konuşan gazi Adem Fakçı, vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olmadığını ifade ederek, "Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliğine, bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya ve canımızı feda etmeye hazırız." dedi.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Piyade Yüzbaşı Bilgi Ökünçü ise Türkiye'yi birbirine bağlayan değerlerin başında tarih sayfalarında altın harflerle yazılan kahramanlıklar, toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canlar geldiğini aktardı.

Milli birlik ve beraberliğin yaşayan sembolleri olarak gazilerin daima gönüllerde yaşadıklarını dile getiren Ökünçü, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bugün ulaştığı seviye başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadele, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, Cerablus'ta ve El Bab'ta hayatlarını kaybeden aziz şehit ve gazilerimizin eseridir. Sergilenen kahramanlıklar, cesaret ve fedakarlıkla bizlere her zaman güç ve ilham kaynağı olmaktasınız. Sizler için yapılan hiçbir şey bu essiz hizmet ve fedakarlıklarınızın bir karşılığı olarak olamaz."

Buradaki etkinliğin ardından protokol üyeleri, 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen organizasyonla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Öte yandan, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.