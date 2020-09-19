19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü

Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Giresun ve Artvin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

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Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Giresun ve Artvin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Ordu'da Atatürk Anıtı önündeki törende, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gümüşkaya, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Vali Sonel, 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" ve "Gazi" unvanı verildiğini hatırlattı.

Bugünün, artık ülkede Gaziler Günü olarak kutlandığını anlatan Sonel, gaziler ile şehitler ve ailelerinin yılın her günü başlarının tacı olduğunu kaydetti.

Törene, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin ile diğer ilgililer ve gaziler katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ile Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu, gazilerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Töreninin ardından Gümüşhane Belediyesince Sema Doğan Yaşam Alanı'nda Gaziler Günü'ne özel kahvaltı programı organize edildi.

Trabzon

Trabzon Valiliği önündeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Sayyah Sağıroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılmasının ve öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.

Rize

Rize Valiliği önünde yapılan törene, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu, gaziler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulan törende, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Gaziler adına Recep İstif, günün anlamını belirten konuşma yaptı.

Bayburt

Bayburt'ta, Genç Osman Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal tarafından şehitlik anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan programda, protokol üyelerince şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törende, Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Giresun

Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 96. yıl dönümü ve Gaziler Günü törenlerle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından törenler Giresun Liman Sahası'nda devam etti.

Atatürk'ün Giresun'a gelişinin canlandırıldığı törende, deniz yolu ile getirilen Türk bayrağı, gaziler tarafından Vali Enver Ünlü'ye teslim edildi. Daha sonra Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, burada konuşma yaptı.

Törenlere Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Artvin

Artvin Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen tören, Valilik, belediye ve İl Garnizon Komutanlığı çelenkleri anıta bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gazi Turan Leventoğlu yaptı.

Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu vurgulayan Leventoğlu, "Bu nedenle tarihinde bu uğurda çok savaş yapmış birçok insanını şehit ve gazi vermiştir. Her Türk de bu onurlara kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı, soydaşları ve kutsal değerleri için savaşır. Çünkü milli karakterimizde olan bu duyguların, Türk ulusu ve her bir bireyi için vazgeçilmez bir anlamı ve önemi vardır." diye konuştu.

Vali Yılmaz Doruk, daha sonra polis evindeki programda, gazilerle bir araya geldi. Vali Doruk, bir süre sohbet ettiği gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Törene Vali Doruk, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yaşar Aydın, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şükrü Anbarpınar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Naim Günal ve gaziler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

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