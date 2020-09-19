19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, şehit yakınları, gaziler, kurum amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:49 - Kaynak: AA
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