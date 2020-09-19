19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ve Hafik ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şarkışla ilçesinde Kaymakam Mehmet Erdem ve Belediye Başkan Vekili Metin Sevim, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşma yapan Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Tarkan Kahraman, Gaziler Günü'nü kutladı.

Program Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde şehitlerin mezarlarının ziyaret edilmesi ve karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Programa ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Hafik

Sivas'ın Hafik ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Hafik Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Yalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Gürer yaptı.

Kaymakamlık makamında devam eden programda Meral, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Çakır, kurum amirleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.