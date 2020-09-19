19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, tören alanındaki gazilerin gününü kutladı, onlarla bir süre sohbet etti.

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve ilgililer katıldı.