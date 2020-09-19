19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ulu, mesajında, gazilerin devlet ve milletin en önemli emanetleri olduğunu belirtti.

Türk milletinin bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nda yaşadığını ifade eden Ulu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Gaziler Günü'müz kutlu olsun. Tarihimizde şehitlik ve gaziliğin onuru var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı için savaşır. Bunun en güzel örneği de 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda yaşandı. Bugünümüzün gençleri geçmişte zor şartlar altında vatan millet için hayatlarını feda eden ve halen de hayatta olan gazilerimizden birçok ders almaları gerekir ve ailemizde ve çevremizde bulunan gazilerimizi de ziyaret edip gerçek tarihi yaşayanlardan dünü, bugünü ve geleceği değerlendirmemiz için de bir fırsat olacaktır. Bugün hayatta olmayan gazilerimizi rahmetle anıyoruz, yaşayanlara da Allah'tan sağlık diliyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

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