19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem, Türkiye Harp Mamülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Cebbar Cücük, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gaziler adına konuşan Adem Fakçı, vatan savunmasında şehitlik ve gazilik kadar güzel kavramlar bulunmadığını ifade ederek, "Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliğine, bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya ve canımızı feda etmeye hazırız." dedi.

Buradaki etkinliğin ardından protokol üyeleri, 100. Yıl Parkı'ndaki organizasyonda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da şehitlikte düzenlenen törende, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Hasan Aslan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit mezarlarını ziyaret eden protokol üyeleri, dua etti.

Malatya

Malatya Atatürk Caddesi'ndeki törende, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Baruş'un Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından protokol üyeleri, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti, dua okudu, kabirlere karanfil bıraktı.

Adıyaman

Adıyaman Hükümet Konağı bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, gaziler ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, tören alanındaki gazilerin gününü kutladı, onlarla bir süre sohbet etti.

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'ndaki törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gaziler ve ilgililer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Protokol üyeleri, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra şehitliği ziyaret etti, burada dua okudu.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.