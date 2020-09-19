19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir, Seydişehir, Kulu, Sarayönü, Bozkır, Yalıhüyük ve Halkapınar ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Beyşehir'de Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir İlçe Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Buradaki törenin sona ermesinin ardından ilçe protokolü ve gaziler, şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkan Vekili Mehmet Usta, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Seydişehir

Seydişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Seydişehir'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Personeli Meriç Köprülüoğlu'nun, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şehitlik ziyareti yapıldı.

Törene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, muharip gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Sarayönü

Sarayönü'nde 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk töreni ile kutlandı.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu gerçekleştirilerek İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Abdulkadir Okay, Belediye Başkanı Nafiz Solak, kurum amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kulu

Kulu'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımın olduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene, Kaymakam Ali Edip Budan, Garnizon Komutanı Teğmen Ahmet Kılıç, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Baran, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erkılıç, kurum amirleri emniyet ve zabıta personeli katıldı.

Yalıhüyük

Yalıhüyük'te Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Kaymakamı Yasin Şahin, gazileri makamında misafir etti.

Bozkır'da Anıt Meydanı'nda düzenlenen programda, çelenk sunumunun ardından günün önem ve anlamına uygun konuşmalar yapıldı.

Halkapınar

Halkapınar'da 19 Eylül Gaziler Günü anma töreni Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı'nda Atatürk büstüne çelenk sunumu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ekrem Kocatürk yaptı.

Törene, Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkerim Yaltirik, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile gazi ve şehit aileleri katıldı.