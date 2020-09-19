19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü

Konya'nın Beyşehir, Seydişehir, Kulu, Sarayönü, Bozkır, Yalıhüyük ve Halkapınar ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü, System.String[]

Konya'nın Beyşehir, Seydişehir, Kulu, Sarayönü, Bozkır, Yalıhüyük ve Halkapınar ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Beyşehir'de Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir İlçe Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Buradaki törenin sona ermesinin ardından ilçe protokolü ve gaziler, şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkan Vekili Mehmet Usta, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Seydişehir

Seydişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Seydişehir'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Personeli Meriç Köprülüoğlu'nun, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şehitlik ziyareti yapıldı.

Törene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, muharip gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Sarayönü

Sarayönü'nde 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk töreni ile kutlandı.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu gerçekleştirilerek İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Abdulkadir Okay, Belediye Başkanı Nafiz Solak, kurum amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kulu

Kulu'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımın olduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene, Kaymakam Ali Edip Budan, Garnizon Komutanı Teğmen Ahmet Kılıç, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Baran, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erkılıç, kurum amirleri emniyet ve zabıta personeli katıldı.

Yalıhüyük

Yalıhüyük'te Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Kaymakamı Yasin Şahin, gazileri makamında misafir etti.

Bozkır'da Anıt Meydanı'nda düzenlenen programda, çelenk sunumunun ardından günün önem ve anlamına uygun konuşmalar yapıldı.

Halkapınar

Halkapınar'da 19 Eylül Gaziler Günü anma töreni Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı'nda Atatürk büstüne çelenk sunumu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ekrem Kocatürk yaptı.

Törene, Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkerim Yaltirik, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile gazi ve şehit aileleri katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Seydişehir, Beyşehir, Tören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti
Bakan Koca, korona salgının vahametini İspanyol Gribi'yle anlattı: 50 ila 100 milyon can kaybı olmuştu Bakan Koca, korona salgının vahametini İspanyol Gribi'yle anlattı: 50 ila 100 milyon can kaybı olmuştu         
20:23
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada         
16:38
Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı         
16:11
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor         
15:26
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 21:14:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei