19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Sakarya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi, kutlama mesajları yayımlandı.

Ferizli Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törene Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Cumhuriyet Savcısı Özgür Yurdakul, Ferizli Belediye Başkan Vekili Kemalettin Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gazilerin çelenk bırakmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Serdar Koç günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Hendek Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi.

Törene, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Albayrakoğlu, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Hendek Şube Başkanı Mustafa Baş, gaziler, siyasi partilerin ilçe başkanları, askeri erkan, emniyet personelleri ve protokol üyeleri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin koyulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Mehmet Ali İmamoğlu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Albayrakoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Öte yandan CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, 19 Eylül Gaziler Günü için mesaj yayımladı.

Keleş, mesajında, "Kolunu, bacağını, can yoldaşını geri bırakmış gazilerimizi anmak, onların mücadele dolu günlerden kalma hüzünlerini paylaşmak boynumuzun borcudur." ifadesini kullandı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, "mareşal" rütbesi ile "gazi" unvanı verildiğini anımsatan Keleş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği için verdikleri mücadeleler için onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Her zaman övgüyle bahsettiğimiz gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlar, onların nezdinde vatan için canını vermiş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim."