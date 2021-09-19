19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın anıta valilik çelengini bırakmasıyla başladı.

Ardından sırasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nin çelenkleri askeri kıta tarafından anıta konuldu.

Düzenlenen törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Kurum Müdürleri, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.