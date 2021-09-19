19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün ve Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

Tören alanından görüntü

Piyade Üsteğmen Tayfun Çetinkaya'nın konuşması

Kıbrıs Gazisi Abdulkadir Dellekoğlu'nun konuşması - Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Üsteğmen Tayfun Çetinkaya, vatanı gazi ve şehitlere borçlu olduklarını belirtti.

Çetinkaya, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları millet egemenliğine dayanan kayıtsız şartsız tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak için 'Ya istiklal, ya ölüm' parolasıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlattıklarını kaydetti.

Kıbrıs Gazisi Abdulkadir Dellekoğlu da Gaziler Günü'nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk komutanlığının gururlandığı bir gün olduğunu ifade etti.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağırceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve diğer ilgililer katıldı.