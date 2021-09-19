19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Erdinç Yılmaz, anıt şeref defterini imzalayarak, gazilerin omzunda gururla taşıdığı şanlı madalyaların, bu toprakların her bir karışı uğruna verdikleri kahramanlığın sembolü olduğunu belirtti.

Şanlı bayrağın, gaziler sayesinde ebediyen dalgalanacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün, bu güzel vatan topraklarında özgürce, huzur ve refah içerisinde yaşıyorsak, bunu vatanını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, övgünün en güzelini, saygının en yücesini hak eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Bizlere düşen görev, vatanseverlikleriyle gururlandığımız, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimizden ve şehitlerimizden bizlere emanet olan bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden şanlı al bayrağımıza sahip çıkmaktır."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ali Kurt da törende bir konuşma yaptı.