19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Atatürk anıtı

Valilik çelenginin sunulması

İstiklal marşının okunması

Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu ziyareti SİİRT - Siirt'te "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Siirt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Aziz Halit Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hasan Acar, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kamu kurumlarının temsilcileri ve gaziler katıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri daha sonra Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Abdulbaki Olğaç'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, gazilerle görüştü, taleplerini dinledi.