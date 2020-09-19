19 Eylül Gaziler Günü Aşkale'de kutlandı - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü Aşkale'de kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü ve Gaziler Günü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü Aşkale'de kutlandı, System.String[]

Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü ve Gaziler Günü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene; Kaymakam Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Savcısı Kadir Turan, İlçe Emniyet Müdürü İkbal Başkurt, İlçe Jandarma Komutanı Teğm. Gökhan Çamlıbel, Ak Parti İlçe Başkan Vekili Sabri Köseoğlu, CHP İlçe Başkanı Celal Top, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Gaziler ve daire amirleri katılım sağladı.

Düzenlenen program Kaymakam, Belediye Başkanı ve Gazilerin Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması sonrası günün anlamına uygun konuşmayı, Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Demircan yaptı.

Demircan konuşmasında; "Bugün gazilerimizi anmanın gururu ve onuruyla bu büyük mutluluğu yaşıyor ayrıca en büyük gazimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gururunu tekrar yaşatmış oluyoruz. İlk büyük millet Meclisimizce batılı devletlerin istila hareketine Sakarya zaferi ile son veren kurtuluş savaşımızın kahraman lideri ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 96 yıl önce bugün Mareşallik ve gazilik ünvanı verilmiştir. İşte bu nedenle içinde hatıra ve tarih yüklü 19 Eylül gaziler günümüz kahraman gazilerimize kutlu olsun. Gerçekten bir toplumu millet, toprağıda vatan yapan her zaman onur ve kıvanç duyduğumuz Şehit ve gazilerimizdir. Bu millette vatan için ölmeye hazır evlatlar var oldukça Vatan ilelebet yaşayacaktır. Gençlerimiz ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Bizler hızımızı Atatürk'ten, milli tarihimizden, ruhumuzdaki sönmez iman ateşinden ve gazilerimizin özgürlük meşalesinden alıyoruz.

Türklere Anadolunun kapısını açan Alpaslan'lar İstanbul alarak çağ değiştiren Fatih'ler Çanakkale'de ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemalin işaret ettiği istikamette tek dışı kalmış Canavarı dize getirerek Çanakkale geçilmez efsanesini yaşatan, İnönü'de Atatürk'ün ifade ettiği gibi yalnız düşman değil Türk milletinin makus kaderini de yenenler, Sakarya'da vatanın her karış toprağı Türk kanıyla sulanmadıkça terk edilemez emrini yerine getirenler, Kore ve Kıbrıs ta Şahikalar yaşatanlar halen Bölücü eskiyaya karşı ülke sınırlarında bekçilik yapan Mehmetçikler ve muharip gaziler; sizler Türk ulusunun kendisisiniz.

Bugünleri görmemizde ve huzur içinde yaşamamız da sizlerin payı büyüktür vatana hizmetleriniz ve fedakarlıklarınız unutulmayacaktır." Dedi.

Tören sonrası ilçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü Aşkale'de kutlandı - Son Dakika

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