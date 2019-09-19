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19 Eylül Gaziler Günü Bozdoğan'da kutlandı

46 dakika önce

19 Eylül Gaziler Günü, Bozdoğan'da yapılan törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü Bozdoğan'da kutlandı, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü, Bozdoğan'da yapılan törenle kutlandı.


19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bozdoğan'da Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.


Günüm anlam ve önemini belirten konuşmayı Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Astsubay Üst Çavuş Samet Seven yaptı. Seven konuşmasında, "Bugün vatana için fedakarlık gösteren kahraman gazilerimizi 98. yılında anama ve onların huzurlarında saygı ile eğilme günüdür. Haklı gururumuzu yaşadığımız bugün ilk Millet Meclisimizce, batılı devletlerin istila hareketine Sakarya Zaferi ile son veren Kurtuluş Savaşımızın Kahraman lideri Ulu Önder Atatürk'e 98 yıl önce bugün Mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir. İşte bu nedenle içinde hatıra ve tarih yüklü "19 Eylül Gaziler Günü"müz milletimizin istiklali ve tarihi özdeşleşmiş olan kahraman gazilerimiz millet ve vatan için savaşlara Türk'ün sesi ile gökleri inleten, vatan şarkılarını yıldızlara dinleten yiğitlere, tarihin altın sayfalarını kanları ile yazanlara, Türk Milletini sonsuza kadar yaşatmak için savaşan gazilerimize minnet ile saygılar sunmanın bilinci ve kıvancı içindeyiz "dedi.


Törene, Bozdoğan Kaymakamlığına vekalet eden Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Amiri Eşref Acar, gaziler,sivil erkan, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Jandarma, Bozdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:14 Kaynak: İHA
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