19 Eylül Gaziler Günü Dolayısıyla Anlamlı Ziyaret

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyetle birlikte 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi'ni ziyaret eden Vali Coşkun, gazilerimizle yakından ilgilenerek bir süre hasbihal etti. Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesini de ziyaret eden Vali Coşkun burada yaptığı konuşmada Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatanımız ve bayrağımız uğruna ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda ederek şehit olmuş, yaralanıp gazi olmuş, vatanımızı bizlere emanet etmişlerdir. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Devlet ve millet olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. " dedi. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yaptığı konuşmada Gaziliğin kutsiyetinden bahsederek, tüm Gazilerimizin günlerini kutladılar. Ziyaretlerde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Tayfun Özbek ve Yönetimi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli ve Yönetimi, Vali Coşkun'a ve beraberindeki heyete, anlamlı ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Ziyaretlerde Vali Coşkun'a, şehit aileleri ve gazilerimizin yanı sıra, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri eşlik etti.