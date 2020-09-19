Edirne
-Törenden detaylar
-Teğmen Adem Topal'in konuşması
Çanakkale
-Törenden genel ve detay görüntüler
-Çelenk sunumlarından görüntüler
- Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Necdet Erdinç'in konuşması
Balıkesir
-Protokole ait detaylar
-Çelenk sunumlarına ait detaylar
-İstiklal Marşı detayları
-Ayvalıklı gazilerden Mehmet Evren tarafından 'Biz kimiz?' isimli şiiri seslendirmesi
Bolu
-Törenden detaylar
-Çelenk konulması
-İstiklal marşı okunması Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve Bolu'da, 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:36 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 19 Eylül Gaziler Günü - EDİRNE/ÇANAKKALE/BALIKESİR/ - Son Dakika