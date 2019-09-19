Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü Fatih'te kutlandı
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19 Eylül Gaziler Günü Fatih'te kutlandı

1 saat önce

19 Eylül Gaziler Günü Fatih'te kutlandıİSTANBUL - Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik ve gazilik unvanının verilişinin 98. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü Fatih'te düzenlenen yemekli programla kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü Fatih'te kutlandı

İSTANBUL - Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik ve gazilik unvanının verilişinin 98. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü Fatih'te düzenlenen yemekli programla kutlandı.

Fatih Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekli programa Fatih Belediyesi ev sahipliği yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu. Programa katılan gaziler hatırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit ve gazilere duyduğu minnet duygusunu ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bizler bu topraklar üzerinde nefes alıp veren bireyler olarak sizlere sadece şükran ve minnet değil aynı zamanda da canımızı, malımızı ve huzurumuzu da borçluyuz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün güzel ülkemizin başına örülen her türlü çoraptan kurtulmayı ülkemiz başarıyorsa ve yolundan sapmadan hızla ilerliyorsa, dosta güven ve düşmana korku salıyorsa bunda burada bulunan şehitlerimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin büyük bir emeği ve payı vardır" diye konuştu.

19 Eylül Gaziler Günü Fatih'te kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:32 Kaynak: İHA
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