Topçu Binbaşı Ferit Malkara'nın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmayla son bulan törene Vali İlker Gündüzöz , Belediye Başkanı Feyat Asya , İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum müdürleri ile gaziler katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

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