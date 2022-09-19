19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları
Törene katılan gaziler ve diğer vatandaşlar
Atatürk anıtına çelenk sunulması
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Piyade Topçu Binbaşı Ferit Malkara'nın konuşması
Tören sonrası protokol üyelerinin gazileri tebrik etmesi MUŞ (AA ) - Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtına çelenkler sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Topçu Binbaşı Ferit Malkara'nın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmayla son bulan törene Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum müdürleri ile gaziler katıldı.
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