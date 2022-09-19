19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

19.09.2022 16:40

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları Törene katılan gaziler ve diğer vatandaşlar Atatürk anıtına çelenk sunulması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Piyade Topçu Binbaşı Ferit Malkara'nın konuşması Tören sonrası protokol üyelerinin gazileri tebrik etmesi MUŞ (AA ) -...

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları

Törene katılan gaziler ve diğer vatandaşlar

Atatürk anıtına çelenk sunulması

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Piyade Topçu Binbaşı Ferit Malkara'nın konuşması

Tören sonrası protokol üyelerinin gazileri tebrik etmesi MUŞ (AA ) - Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtına çelenkler sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Topçu Binbaşı Ferit Malkara'nın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmayla son bulan törene Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum müdürleri ile gaziler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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