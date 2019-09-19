19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Malatya'nın Kale, Hekimhan, Doğanşehir ve Darende ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kale Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya ve ilçe Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemine ilişkin Jandarma Astsubay Çavuş Fırat Eryılmaz konuşma yaptı.

Eryılmaz, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, Türk ulusunun bağımsızlığı, birlik ve beraberliğini korumak uğruna hayatlarını feda etmekten çekinmeyen gazilerin ulusun göz bebeği olduğunu belirtti.

Gazilerin kahramanlık destanlarının nesilden nesile aktarılacağını aktaran Eryılmaz,, "Yurdumuzun her karış toprağına kanlarını akıtarak, tarihimize altın sayfalar yazdıran kıymetli gaziler, bu güzel vatanımızı, şanlı bayrağımızı, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü sizlere borçluyuz. Bizlerde, sizlerden aldığımız bu güç ve azimle atalarımızın emaneti olan, sonsuza kadar özgürce yaşayacağımız vatan topraklarında yeri geldiği zaman canımızı seve seve feda etmekten çekinmeyeceğiz." dedi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hamdi Güden, İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Anar, kamu ve kuruluşların temsilcileri, şehit yakınları, gazilerle vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, törenin ardından gazi ve kurum amirlerini kaymakamlık makamında ağırlardı.

Hekimhan

Hekimhan Atatürk Meydanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Programa, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Turan Karadağ, Garnizon Komutanı Asteğmen Yusuf Özen, kamu kurumlarının temsilcileri, gazilerle vatandaşlar katıldı.

Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir tarafından günün önlemini anlatan konuşmanın ardından ilçe şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Doğanşehir

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Doğanşehir Kaymakam Vekili Turgay Gülenç ve Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Çavuş Ahmet Muhammet Yılmaz günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Törene Gülenç, Küçük, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Darende

Darende'de kaymakamlık önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerinin konulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Garnizon Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş Ahmet Türk, Gaziler Günü'nün, aziz Türk milletine ve vatanına hizmet eden gazilerin şeref günü olduğunu söyledi.

Törene Kaymakam Vekili Okan Daştan, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Cahit Şar, Gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden, Kore Gazisi Mustafa Sezegen, Kıbrıs Gazisi Mustafa Özkaya resmi kurum amirleri, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluş yöneticileri katıldı.



Tören sonrasında ilçe protokolü, Hasan Gazi Türbesi ve şehitliğini ziyaret ederek dua etti.