19 Eylül Gaziler Günü, Manisa'da kutlandı - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü, Manisa ve ilçelerinde düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından anıta çelenk sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım törende yaptığı açıklamada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, Türk kahramanlığının en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Güzgülü, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabahattin Kalkan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.

Turgutlu

Turgutlu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenkler sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrasında Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro sorumlusu Ahmet İlter ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilcisi Hüsamettin Sağlık, konuşma yaptı.

Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki törenin ardından Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ve protokol üyeleriyle birlikte Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Bürosu ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilciğini ziyaret etti.

Kula

Kula ilçesinde ise Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kıbrıs Gazisi İsmail Kara ve Kula Kaymakamı Kemal Duru birer konuşma yaptı.

Program, Kula İlçe Şehitliği ziyareti ve duaların okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi'ni ziyaretiyle tamamlandı.